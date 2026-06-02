Поиск

Президент поручил организовать в детских лагерях смены по русскому и литературе

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил проводить в детских летних лагерях тематические смены, посвященные русскому языку и литературе.

"Начались летние школьные каникулы. В последние годы все больше детских оздоровительных лагерей организуют тематические смены: географические, историко-культурные. Не сомневаюсь, что значительный интерес у детей и подростков, их родителей и учителей вызовут и смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе", - сказал он на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Он поручил Министерству просвещения и Росполодежи заняться реализацией этой инициативы, для начала в федеральных детских лагерях.

Владимир Путин Росмолодежь Минпросвещения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На ПМЭФ после большого перерыва прибудет делегация США

Росавиация до конца недели снимет ограничения сертификата AZUR air

Главы Крыма и Севастополя доложили Путину о ситуации с топливом

 Главы Крыма и Севастополя доложили Путину о ситуации с топливом

В Дагестане 130 объектов образования получили повреждения из-за наводнений

 В Дагестане 130 объектов образования получили повреждения из-за наводнений

Россельхознадзор запретил ввоз из Армении баклажанов, картофеля и сухофруктов

 Россельхознадзор запретил ввоз из Армении баклажанов, картофеля и сухофруктов

Военные назвали ночной массированный удар ответом РФ на атаку ВСУ на Старобельск

Военные РФ сообщили об ударе "Геранями" по производству дронов ВСУ в Харьковской области

Володин заявил, что при выходе из ЕАЭС газ для жителей Армении подорожает почти в 4 раза

Возгорание на Ильском НПЗ в Краснодарском крае после атаки БПЛА ликвидировано

Почти четверть заявлений в отряд космонавтов через Госуслуги подали женщины
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2439 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9688 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 157 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов