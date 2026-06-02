Президент поручил организовать в детских лагерях смены по русскому и литературе

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин предложил проводить в детских летних лагерях тематические смены, посвященные русскому языку и литературе.

"Начались летние школьные каникулы. В последние годы все больше детских оздоровительных лагерей организуют тематические смены: географические, историко-культурные. Не сомневаюсь, что значительный интерес у детей и подростков, их родителей и учителей вызовут и смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе", - сказал он на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Он поручил Министерству просвещения и Росполодежи заняться реализацией этой инициативы, для начала в федеральных детских лагерях.