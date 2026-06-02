Путин призвал вузы создать факультеты русского языка и литературы

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал федеральные вузы создать факультеты русского языка и литературы.

"Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. А русская филология, немецкая, английская - все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это, очевидно, противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России", - сказал Путин во вторник на заседании Совета по русскому языку.

Он отметил, что в прошлом году в Крымском федеральном университете им. Вернадского был создан самостоятельный факультет русского языка и литературы. "Рассчитываю, что примеру крымчан последуют и другие федеральные вузы, прежде всего, те, где готовят будущих педагогов-словесников", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что в ближайшее время начинается разработка учебного модуля "Русский язык как государственный" для вузов. Предметом изучения станут, в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. "Логично, если в перспективе данная дисциплина войдёт в состав так называемого единого ядра высшего образования", - сказал Путин.