Гражданку Украины приговорили к 17 годам заключения за шпионаж

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - 2-й Западный окружной военный суд признал виновной в шпионаже и других преступлениях гражданку Украины и приговорил ее к 17 годам лишения свободы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

Она признана виновной по ч. 1 ст. 205 (террористический акт), ст. 276 (шпионаж), с. 276.1 (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации) УК.

Установлено, что осужденная установила контакт в Telegram с представителем спецслужбы Украины. "По его заданию осуществила передачу противнику чувствительной информации об объекте железнодорожного транспорта с целью совершения на нем террористического акта", - отметили в УФСБ.

Приговор в законную силу не вступил.

Украина Ярославская область ФСБ
Главы Крыма и Севастополя доложили Путину о ситуации с топливом

В Дагестане 130 объектов образования получили повреждения из-за наводнений

Россельхознадзор запретил ввоз из Армении баклажанов, картофеля и сухофруктов

