Один человек погиб, четверо ранены при ракетном ударе по брянскому поселку

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об одном погибшем и четырех раненых мирных жителях при ракетном ударе по поселку Суземка.

"(ВСУ - ИФ) ударили из РСЗО по поселку Суземка. Погиб мирный житель. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Ранены трое граждан и сотрудник СГУП ЦСН "Защита" Брянск", который помогал их эвакуировать", - написал Ковальчук в мессенджере Макс во вторник.

Он добавил, что пострадавших доставили в больницу.

Информация о последствиях атаки по инфраструктуре уточняется.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 июня 2026 года Военная операция на Украине
Егор Ковальчук Брянская область
