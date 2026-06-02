Минпросвещения РФ утвердило список произведений для внеклассного чтения на лето

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил об утверждении списка произведений на летние каникулы школьникам для внеклассного чтения.

"Мы утвердили список произведений для внеклассного чтения летом (...) В него вошли современные книги, в том числе патриотической направленности о Родине, о подвигах современных защитников Отечества, в том числе героев специальной военной операции", - сказал Кравцов на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России во вторник.

К примеру, по его словам, в список вошли сборник Олега Роя "Тени Донбасса: маленькие истории большой войны", книга Михаила Федорова "Герои СВО. Символы русского мужества", произведение Олега Измайлова "Донбасс - сердце России".

Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
