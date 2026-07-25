Запрет на экспорт бензина из РФ будет продлен до конца года

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца текущего года, заявил вице-премьер Александр Новак.

"По запрету экспорта бензина также мы приняли решение на штабе продлить его и для производителей, и непроизводителей. То есть он будет продлен до конца года", - сказал он журналистам.

Новак добавил, что при этом запрет на экспорт дизеля будет отменен "по мере восстановления рынка", чтобы заводы не испытывали сложности с переизбытком и с уменьшением объема переработки.

Он подчеркнул, что после того, как внутренний рынок будет обеспечен, для России будет важно отправлять дизельное топливо на экспорт для обеспечения полной загрузки ее заводов.

В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, отмечал ранее Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива. Сейчас запрет на вывоз топлива введен до 31 июля.