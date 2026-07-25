Новак заявил, что вся необходимая работа по обеспечению Крыма и Севастополя топливом ведется

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Вся необходимая работа по обеспечению Крыма и Севастополя топливом ведется, в том числе по линии Минтранса, заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

Он ответил на вопрос журналистов о ситуации в Крыму, назвав ситуацию на полуострове самой сложной.

"Не ввиду отсутствия топлива, а ввиду логистических проблем по известным причинам. Поэтому также и регионы, и компании, и министерство транспорта делают все для того, чтобы максимально обеспечить поставки в Крым, Севастополь, Запорожскую область, Херсонскую область, приграничные регионы. Поэтому работа вся необходимая ведется", - сказал Новак.