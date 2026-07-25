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Новак отметил, что говорить о полной стабилизации рынка топлива в РФ пока преждевременно

Новак отметил, что говорить о полной стабилизации рынка топлива в РФ пока преждевременно
Вице-премьер РФ Александр Новак
Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Говорить о том, что рынок топлива в России в полном объеме стабилизировался, пока нельзя, но для нормализации ситуации делается все необходимое, сказал вице-премьер России Александр Новак.

"Хотя, конечно, еще нельзя сказать, что в полном объеме рынок стабилизировался. В некоторых регионах, особенно это касается сибирских регионов, еще сохраняется довольно ситуация сложная, скажем так... Уверен, что ситуация временная, она будет нивелирована, и для этого все делается", - сказал он журналистам.

Новак подчеркнул, что правительство в ручном режиме с нефтяными компаниями, с регионами и с федеральными органами исполнительной власти обеспечивают, "стыковку объема вертикально интегрированных компаний с поставками в эти регионы".

Ранее он сообщил журналистам, что ситуация с топливом стабилизируется, ряд НПЗ вышли в работу.

Александр Новак
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