Поиск

На Кубани начали эвакуацию из трех населенных пунктов из-за повышения воды в реке

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Крымском районе Краснодарского края начали эвакуировать жителей трех населенных пунктов Крымского района из-за частичного перелива реки Кубань через дамбу в районе хутора Западного, сообщил оперативный штаб региона .

"Из потенциально опасной зоны вывозят жителей хутора Западного, а также села Гвардейского и хутора Урма, СНТ "Йодник". Там проживают в общей сложности порядка 180 человек", - говорится в сообщении.

Людей оповестили об эвакуации. На местах сбора подготовлены автобусы. Маломобильных граждан вывезли 2 июня. Пункты временного размещения развернули в Крымске и селе Экономическое.

В течение суток 3 и 4 июня в нижнем течении реки Кубань ожидается повышение уровней воды с достижением опасных отметок. Также 3 июня, ночью и утром 4 июня на реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края продолжится повышение уровней воды с достижением местами неблагоприятных отметок.

На территории станицы Троицкой, хуторов Западный, Урма и села Гвардейского Крымского района накануне был введен режим ЧС из-за перелива воды из русла реки Кубань.

Крымск Кубань Краснодарский край Крымский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава "АвтоВАЗа" назвал потенциальным максимумом выпуск 70 тысяч Lada Azimut

В МИД РФ осудили атаки на Петербург в дни ПМЭФ

В ВТБ отметили тренд на корпоративном рынке на снижение запросов на инвесткредитование

Приватизация актива по ускоренной процедуре снимет с казны обязанность оферты миноритариям

 Приватизация актива по ускоренной процедуре снимет с казны обязанность оферты миноритариям

Беглов сообщил о ликвидации техногенных последствий атаки БПЛА в Петербурге

"Роскосмос" заявил об абсолютном суверенитете РФ в области спутниковой навигации

 "Роскосмос" заявил об абсолютном суверенитете РФ в области спутниковой навигации

Рябков указал на двойные стандарты МАГАТЭ в отношении ударов Киева по ЗАЭС

Ставропольский край будет использовать IT-решения "Интерфакса" для цифровой трансформации региона

 Ставропольский край будет использовать IT-решения "Интерфакса" для цифровой трансформации региона

Законопроект о новом формате должности бизнес-омбудсмена внесен в Госдуму
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9716 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2462 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов