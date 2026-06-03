На Кубани начали эвакуацию из трех населенных пунктов из-за повышения воды в реке

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Крымском районе Краснодарского края начали эвакуировать жителей трех населенных пунктов Крымского района из-за частичного перелива реки Кубань через дамбу в районе хутора Западного, сообщил оперативный штаб региона .

"Из потенциально опасной зоны вывозят жителей хутора Западного, а также села Гвардейского и хутора Урма, СНТ "Йодник". Там проживают в общей сложности порядка 180 человек", - говорится в сообщении.

Людей оповестили об эвакуации. На местах сбора подготовлены автобусы. Маломобильных граждан вывезли 2 июня. Пункты временного размещения развернули в Крымске и селе Экономическое.

В течение суток 3 и 4 июня в нижнем течении реки Кубань ожидается повышение уровней воды с достижением опасных отметок. Также 3 июня, ночью и утром 4 июня на реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края продолжится повышение уровней воды с достижением местами неблагоприятных отметок.

На территории станицы Троицкой, хуторов Западный, Урма и села Гвардейского Крымского района накануне был введен режим ЧС из-за перелива воды из русла реки Кубань.