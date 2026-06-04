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На Кубани в двух хуторах провели эвакуацию из-за прорыва дамбы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Славянском районе Краснодарского края жителей хуторов Урма и Ханьков-2 эвакуировали из-за прорыва дамбы в районе СНТ "Нефтяник" - хутор Соболевский, сообщает ЕДДС муниципалитета.

"В 4 часа (ночи - ИФ) начинается эвакуация населения из Урмы и Ханьков-2", - говорится в сообщении.

По данным ЕДДС Славянского района, проток в теле дамбы размером 25-30 м произошел в районе СНТ Нефтяник - хутор Соболевский в ночь на 4 июня. Для эвакуации населения подготовили два стационарных пункта временного размещения в станице Анастасиевская.

Кубань Краснодарский край
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