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Шойгу заявил, что интеграция Армении с ЕС означает разрыв с ЕАЭС и Россией

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Интеграция Армении с Европейским союзом под видом диверсификации означает разрыв с Евразийским экономическим союзом и Россией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в среду.

"Интеграция с ЕС, пусть и под видом диверсификации, означает разрыв с ЕАЭС и Россией, как бы ни уверяли отдельные деятели, что это не так. Подобные шаги приведут экономику Армении к глубокому кризису", - сказал Шойгу, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.

"Хочу сказать прямо - ни расширение связей Армении с ЕС, ни смягчение перехода на евростандарты, ни выход из экономического кризиса, который за этим последует, мы финансировать не будем", - заявил секретарь СБ РФ.

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван не подал заявку на членство в Евросоюз, говорят о нежелании проводить референдум по членству в ЕАЭС, заявил Шойгу.

"За этим заявлением стоит очевидное нежелание этот референдум проводить. Вполне может оказаться так, что население выскажется против, и нынешней власти в Ереване придется иметь неприятный разговор с европейскими спонсорами", - сказал Шойгу, чьи слова приведены в сообщении пресс-службы аппарата Совбеза РФ.

По его словам, ВВП Армении вырос почти в три раза за 10 лет участия в ЕАЭС, с $10,5 млрд до более чем $29 млрд.

"При этом последние три года обеспечили рост на уровне 40%", - напомнил Шойгу.

Он отметил, что Евросоюз может выделять небольшие суммы на выгодные проекты, но "брать на себя реальные расходы Евросоюз не готов".

Сергей Шойгу Армения ЕС ЕАЭС
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