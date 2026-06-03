Объявлены победители 11-го ежегодного конкурса "Деловая книга года в России"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Жюри премии "Деловая книга года в России" назвало лучшим произведением, изданным в прошлом году российским автором, книгу "Сверхновые русские" Дмитрия Соколова-Митрича (издательство "Бомбора").

В номинации для зарубежных авторов победителем стала книга "Пойти ва-банк. История Масаёси Сона - самого дерзкого миллиардера Азии" (Лайонел Барбер, издательство "NOVACreative Group"), было объявлено на торжественной церемонии в среду.

В номинации "Лучшая книга в помощь бизнесу" победила работа коллектива авторов "Продуктовый подход. Как создавать продукты, которые зарабатывают" (издательство "Олимп-Бизнес").

Помимо трех основных номинаций, на конкурсе, учрежденном компанией "Технологии доверия" (ТеДо), в этом году была присуждена также новая награда - премия "Черный лебедь". Она вручается за оригинальность произведения, способного привести к серьезному пересмотру взглядов на ту или иную проблему или бизнес-практику. По этим критериям победила работа Ильи Стребулаева и Александра Данга "Венчурное мышление: 9 принципов роста бизнеса в любых условиях".

Шорт-лист лучших деловых книг был сформирован по итогам "народного" голосования на платформе "КраудСпейс". Всего в шорт-лист вошли 15 произведений, из которых жюри, в состав которого входят видные бизнесмены, эксперты-экономисты, журналисты и представители государственных структур, выбрало лауреатов и призеров.

На церемонии были названы также книги, занявшие в своих номинациях вторые и третьи места.

"Лучшая книга российского автора": "Игра без масок. Как превратить репутацию в стратегический актив бизнеса". Автор - Арам Харди (издательство Bookwings); "Хорошо упакованный мир. История Danaflex: как из семейной компании вырасти в игрока мирового уровня" Маргариты Федоровой (издательство "Альпина PRO").

Номинация "Лучшая книга зарубежного автора, изданная в России": "Венчурное мышление: 9 принципов роста бизнеса в любых условиях" (Илья Стребулаев, Алекс Данг, издательство "МИФ"); "Уоррен Баффет. Уроки великого инвестора и предпринимателя" (автор - Тодд Финкл, издательство "Бомбора").

"Лучшая книга в помощь бизнесу": "Франчайзинг по любви. 12 историй предпринимателей, которые меняют индустрию" Артура Шарифуллина и Марии Беляковой (издательство "Альпина PRO"); "Четкий бизнес-план" Валентина Богомолова (издательский дом "Питер").

Организаторы премии в этом году не допустили до шорт-листов книги, написанные при помощи ИИ, сказал на церемонии управляющий партнер ТеДо Игорь Лотаков.