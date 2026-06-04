XII Книжный фестиваль "Красная площадь" открывается у стен Кремля

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - XII Книжный фестиваль "Красная площадь" в четверг открывает свои двери у стен Кремля и продлится до воскресенья, 7 июня, включительно, его гостей ждут около 400 издательств со всей России и 150 тыс. наименований книг.

В программе фестиваля около 800 событий: от презентаций книжных новинок, лекций, дискуссий и автограф-сессий до литературно-музыкальных постановок с участием российских звезд классической музыки и спектаклей ведущих театральных коллективов страны.

В полдень на "Главной сцене" состоится официальное открытие фестиваля: камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета выступит с программой, посвященной 120-летию композитора Дмитрия Шостаковича.

Мероприятия фестиваля пройдут на 16 площадках, среди которых "Художественная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России и Республика Беларусь", "Поэзия", "Союз писателей России", "Малая сцена", "Детская и учебная литература", "Библиотека". На территории ГУМа можно будет познакомиться с находками антикваров, изданиями от букинистов и иллюстрированными книгами от ведущих музеев страны. Там же, в "Литературной гостиной" пройдут творческие вечера. Так, народная артистка России, актриса БДТ Светлана Крючкова представит новую программу, посвященную Давиду Самойлову, а народный артист Борис Щербаков - программу, посвященную 80-летию Леонида Филатова "Сказ о Федоте Стрельце".

На "Главной сцене фестиваля" запланированы выступления более десятка крупнейших театральных и музыкальных коллективов РФ, среди которых - МХТ им. Чехова, театр им. Вахтангова, Театр Терезы Дуровой. На закрытии ждут ставшего хорошим другом фестиваля Нижегородский театр оперы и балета, который в этом году завершает свой юбилейный 90-й сезон.

В Пушкинский день, 6 июня, программа традиционно посвящена творчеству поэта. Камерный оркестр Большого театра России представит "Евгения Онегина" к 135-летию Прокофьева и 150-летию Большого театра. В этот день будет вручена литературная премия "Лицей" им. А.С. Пушкина (из 1 тыс. 659 работ, поступивших на конкурс, в финал вышли 10 прозаических и 10 поэтических произведений). Завершится пушкинский день на фестивале концертом Евгения Князева по "Борису Годунову".

Площадка столицы - "Москва - литературный мегаполис" по традиции будет состоять из двух зон: "Библиотека" и "Малая сцена". На них в общей сложности пройдут более 100 мероприятий, в том числе презентации книг, читки, лекции, поэтические вечера, концерты и постановки московских коллективов. Библиотека им. Гайдара представит ежегодный каталог 100 новых книг для детской аудитории. Тут же можно будет оформить читательский билет в столичные библиотеки.

Трансляции большинства мероприятий фестиваля, обещают его организаторы, будут доступны в интернете. Купленные издания прямо с площадки фестиваля до дома в любой уголок РФ и стран СНГ можно отправить по специальным тарифам курьерского сервиса-партнера мероприятия.

XII Книжный фестиваль "Красная площадь" проходит при поддержке Минцифры РФ.

Время работы фестиваля: в четверг, 4 июня, с 10:00 до 22:00, в пятницу и субботу, 5-6 июня, - с 10:00 до 23:00, в воскресенье, 7 июня, - с 10:00 до 22:30. Вход свободный.