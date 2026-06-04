Поиск

Свыше 20 БПЛА ликвидировано при отражении атаки на Севастополь

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении украинской атаки на город, уничтожено более 20 беспилотников.

"Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана", - написал Развожаев в мессенджере Мах в четверг.

В результате атаки в селе Фруктовое поврежден фасад частного дома, на Северной стороне в одном из СНТ упали обломки сбитого дрона, уточнил глава города, сославшись на Спасательную службу Севастополя.

Люди не пострадали, добавил Развожаев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 июня 2026 года Военная операция на Украине
Михаил Развожаев Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Три человека погибли, семеро ранены при ударе ВСУ по Симферополю

Трамп заявил, что доволен ходом переговоров с Ираном

 Трамп заявил, что доволен ходом переговоров с Ираном

Приложение мессенджера Max исчезло из App Store

 Приложение мессенджера Max исчезло из App Store

Число пострадавших из-за атаки БПЛА на рейсовый автобус в ДНР возросло до 12

В первый день ЕГЭ четырех выпускников удалили за шпаргалки, микрокамеру и вынос заданий

 В первый день ЕГЭ четырех выпускников удалили за шпаргалки, микрокамеру и вынос заданий

Что произошло за день: среда, 3 июня

"Интерфакс" и Минцифры Омской области заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровых технологий

 "Интерфакс" и Минцифры Омской области заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровых технологий

Сальдированный убыток российских угольщиков в I квартале составил 88 млрд рублей

ФНБ в мае сократился на 257,92 млрд рублей, до 12,96 трлн рублей

 ФНБ в мае сократился на 257,92 млрд рублей, до 12,96 трлн рублей

Росстат отметил резкое ускорение роста цен на бензин и дизельное топливо

 Росстат отметил резкое ускорение роста цен на бензин и дизельное топливо
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2467 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9724 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов