Свыше 20 БПЛА ликвидировано при отражении атаки на Севастополь

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении украинской атаки на город, уничтожено более 20 беспилотников.

"Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Стрелецкой бухты и Инкермана", - написал Развожаев в мессенджере Мах в четверг.

В результате атаки в селе Фруктовое поврежден фасад частного дома, на Северной стороне в одном из СНТ упали обломки сбитого дрона, уточнил глава города, сославшись на Спасательную службу Севастополя.

Люди не пострадали, добавил Развожаев.