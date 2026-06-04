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В сообщении с Крымом задерживаются 13 поездов на фоне беспилотной опасности

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) сообщил о задержке 13 поездов в сообщении с Крымом из-за приостановки движения составов на фоне беспилотной опасности.

В своем канале в Max ГСЭ указал, что по данным на 7:00 мск четверга задерживаются три состава в Симферополь из Адлера, Минеральных Вод и Москвы, в Севастополь и Феодосию из Москвы, в Евпаторию из Санкт-Петербурга. Время задержки - от двух до четырех часов.

Также опаздывают три поезда в Москву (два из Симферополя и Евпатории), три - в Санкт-Петербург (два из Севастополя и из Симферополя), а также один в Омск из Симферополя. Время задержки - от 3 до 7,5 часа.

"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - добавили в ГСЭ.

МЧС сообщило о беспилотной опасности в Крыму после 20:00 мск среды. С 2:37 мск перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту, ограничение до сих пор действует.

ГСЭ Крым МЧС РФ
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