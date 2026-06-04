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Матвиенко предложила объединить предприятия, которые выплачивают родившим по 1 млн рублей

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на ПМЭФ, предложила создать клуб миллионеров - предприятий, которые будут выплачивать 1 млн рублей своим сотрудницам, родившим детей.

"Уже более 100 предприятий по 1 млн рублей выплачивают за рождение первого ребенка... Давайте создадим клуб миллионеров, не которые в плохом смысле воспринимаются гражданами, а клуб миллионеров, которые вот так заботятся о семьях. Входный билет - всего 1 млн на каждого ребенка. Это не так много, но очень символично", - сказала она и напомнила, что государство не облагает этот 1 млн рублей налогами.

Кроме того, Матвиенко заявила, что "успех того или иного человека в обществе будет измеряться не деньгами, не марками автомобилей, а тем, сколько детей родила эта семья.

Валентина Матвиенко Совет Федерации
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