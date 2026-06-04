РФ отработала условные пуски ракет в Балтийском море на фоне маневров НАТО в Латвии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) "Бастион" в Калининградской и Ленинградской областях провели тренировки по нанесению ударов по корабельной ударной группе условного противника на фоне учений НАТО Baltic Zenith в Латвии, сообщил Балтийский флот РФ.

"Расчеты осуществили развертывание на побережье Калининградской области и Финского залива, провели подготовку оружия к применению в соответствии с действующими временными нормативами. Далее расчеты БРК "Бастион" Балтийского флота отработали нанесение условных ударов по морским целям, выполнив электронные (условные - ИФ) пуски ракет", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой флота в четверг.

По данным флота, в учениях задействовали дивизионы БРК "Бастион", комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

"К отработке задач было привлечено порядка 200 военнослужащих и свыше 10 единиц военной и специальной техники", - сообщили в пресс-службе Балтфлота.

3 июня пресс-служба латвийского Минобороны сообщила о проведении на военно-авиационном полигоне Юрмалциемс учений НАТО Baltic Zenith 2026. В них принимают участие военнослужащие вооруженных сил Латвии, Литвы, Швеции и Канады. Полигон Юрмалциемс расположен на побережье Балтийского моря.

По официальным данным, БРК "Бастион" обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км. Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс". Боекомплект одного комплекса может включать до 36 крылатых ракет "Оникс".