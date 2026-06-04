Арбитражные управляющие смогут получать выписки из Росреестра транспортных средств на "Госуслугах"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Новый функционал получения информации о транспортных средствах заработал на Едином портале госуслуг, сообщили в Госавтоинспекции России.

"МВД России совместно с Росреестром и Минцифры обеспечили возможность предоставления арбитражным управляющим выписок из государственного реестра транспортных средств на "Госуслугах", - говорится в сообщении пресс-службы ГАИ.

Новая опция позволяет специалистам, назначенным судом для проведения процедуры банкротства и финансового оздоровления компаний или физических лиц, оперативно получать сведения из реестра о наличии или отсутствии зарегистрированного за должниками транспорта без непосредственного обращения в Госавтоинспекцию.

Онлайн-сервис, по данным пресс-службы, позволит повысить эффективность деятельности арбитражных управляющих, минимизировав временные затраты на получение необходимых выписок.

"С 26 мая - даты начала работы нового функционала - от арбитражных управляющих уже поступило более 500 запросов на предоставление таких документов", - сказано в сообщении.