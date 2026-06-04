Полковник, заставивший подчиненных делать ремонт в квартире, получил 6 лет

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор начальнику факультета филиала Военного учебно-научного центра "Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" в Челябинске, обвинявшемуся в эксплуатации военнослужащих при ремонте своей квартиры, сообщает пресс-служба судов Челябинской области.

Суд установил, что полковник, пользуясь властью, освобождал подчиненных от их непосредственных обязанностей по службе, чтобы они занимались строительными и ремонтными работами на его личной квартире и на объекте его родственника.

Суд признал его виновным по п."е" ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий) и приговорил к шести годам колонии общего режима. Также он лишен воинского звания "полковник".