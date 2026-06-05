Заключение Росздравнадзора станет обязательным для медвузов и колледжей с сентября

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Наличие заключения Росздравнадзора с сентября текущего года станет лицензионным требованием для всех организаций, занимающихся обучением медицинских и фармацевтических специалистов, сообщил "Интерфаксу" министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Уже в сентябре наличие заключения Росздравнадзора станет лицензионным требованием для всех образовательных организаций, где готовят медиков", - сказал Мурашко.

Медвузы и колледжи, подчиненные Минздраву России, активно подают заявления на получение заключений о соответствии. Коллеги из вузов другой подчиненности, в которых обучают медиков, а также региональных медицинских колледжей должны незамедлительно также включиться в эту работу, отметил министр.

Росздравнадзор своим заключением подтверждает, что вуз или колледж имеет необходимую инфраструктуру, клиническую базу, профессорско-преподавательский состав для качественного обучения по конкретным образовательным программам, уточнил Мурашко.