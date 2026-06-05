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"АвтоВАЗ" объявил рабочей субботу, 6 июня, для линии сборки Lada Vesta

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации АО "АвтоВАЗ" АСМ РФ согласовал проект приказа об организации работы в субботу, 6 июня, для линии сборки Lada Vesta, сообщает профсоюз в официальном канале в соцсети "ВКонтакте".

"В соответствии с приказом, будет задействована линия выпуска Lada Vesta в дневную смену. Работникам оплатят труд в этот день согласно коллективному договору - в двойном размере", - говорится в сообщении.

Модели Lada Vesta и Lada Aura выпускает первая конвейерная линия "АвтоВАЗа". Ранее она была модернизирована с расчётом на максимальный годовой объём 70 тыс. автомобилей, и именно эта линия ориентирована на будущий серийный выпуск новой модели Lada Azimut (вторая, модернизированная версия платформы Vesta - ИФ), старт серийного производства которой запланирован на III квартал текущего года.

Производственный план на 2026 год был утвержден на уровне 400 тыс. автомобилей Lada, из которых на российском рынке планировалось продать 370 тыс. штук (против 338,5 тыс. штук в 2025 году - то есть предполагается рост продаж на 9,3%). Ещё 30 тыс. машин в "АвтоВАЗе" намерены были поставить в этом году на экспорт (против 20,7 тыс. в 2025 году).

Как сообщил "Интерфаксу" президент компании Максим Соколов в кулуарах ПМЭФ-2026, производственный план "АвтоВАЗа" на 2026 год может быть скорректирован на фоне давления крепкого рубля на экспорт.

АвтоВАЗ Lada Vesta
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