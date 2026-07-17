"АвтоВАЗ" объявил рабочим днем 18 июля для линий сборки Lada Vesta, Granta и Niva

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации АО "АвтоВАЗ" АСМ согласовал проект приказа "О работе в выходной день 18 июля 2026 года", сообщил профсоюз во "ВКонтакте".

"Документом предусмотрено обеспечение в указанную дату выпуска продукции в подразделениях автосборочного комплекса, занятых производством автомобилей семейств Lada Vesta, Granta и Niva в дневную смену продолжительностью 8 часов", - говорится в сообщении.

Компенсацию за работу в выходной день выплатят в соответствии с коллективным договором.

Производственный план на 2026 год был утвержден на уровне 400 тысяч автомобилей Lada, из которых на российском рынке планировалось продать 370 тысяч штук (против 338,5 тысяч штук в 2025 году - то есть предполагается рост продаж на 9,3%). Еще 30 тысяч машин в "АвтоВАЗе" намерены были поставить в этом году на экспорт (против 20,7 тысячи в 2025 году).

Как сообщил "Интерфаксу" президент компании Максим Соколов в кулуарах ПМЭФ-2026, производственный план "АвтоВАЗа" на 2026 год может быть скорректирован на фоне давления крепкого рубля на экспорт.