Поиск

"АвтоВАЗ" объявил рабочим днем 18 июля для линий сборки Lada Vesta, Granta и Niva

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации АО "АвтоВАЗ" АСМ согласовал проект приказа "О работе в выходной день 18 июля 2026 года", сообщил профсоюз во "ВКонтакте".

"Документом предусмотрено обеспечение в указанную дату выпуска продукции в подразделениях автосборочного комплекса, занятых производством автомобилей семейств Lada Vesta, Granta и Niva в дневную смену продолжительностью 8 часов", - говорится в сообщении.

Компенсацию за работу в выходной день выплатят в соответствии с коллективным договором.

Производственный план на 2026 год был утвержден на уровне 400 тысяч автомобилей Lada, из которых на российском рынке планировалось продать 370 тысяч штук (против 338,5 тысяч штук в 2025 году - то есть предполагается рост продаж на 9,3%). Еще 30 тысяч машин в "АвтоВАЗе" намерены были поставить в этом году на экспорт (против 20,7 тысячи в 2025 году).

Как сообщил "Интерфаксу" президент компании Максим Соколов в кулуарах ПМЭФ-2026, производственный план "АвтоВАЗа" на 2026 год может быть скорректирован на фоне давления крепкого рубля на экспорт.

Lada АвтоВАЗ Максим Соколов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума 21 июля рассмотрит поправки для стабилизации цен на топливо

"БТС-Мост Холдинг" стал владельцем 67,2% ЮГК

 "БТС-Мост Холдинг" стал владельцем 67,2% ЮГК

Вклад креативной экономики в ВВП РФ за восемь лет вырос до 4,3%

 Вклад креативной экономики в ВВП РФ за восемь лет вырос до 4,3%

СФ поддержал обязанность банков раскрывать условия проведения переводов через СБП

 СФ поддержал обязанность банков раскрывать условия проведения переводов через СБП

Кабмин РФ решил распространить механизм импортного демпфера на дизтопливо

 Кабмин РФ решил распространить механизм импортного демпфера на дизтопливо

Чистая прибыль банков РФ в июне выросла на 3,3% месяц к месяцу

Денежная база в России выросла с 3 по 10 июля на 230,9 млрд рублей

Предложенные новые правила приобретения участков под зданиями получили критику

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 2,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 2,2%

Объем IPO компаний сферы энергоинфраструктуры в I полугодии достиг рекорда на фоне ИИ-бума

 Объем IPO компаний сферы энергоинфраструктуры в I полугодии достиг рекорда на фоне ИИ-бума
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10575 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3178 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов