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Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил прием и отправку рейсов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт Нижнего Новгорода вернулся к штатной работе после снятия ограничений, введенных утром в пятницу, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба нижегородского авиаузла информировала, что из-за ограничений в Нижнем Новгороде было задержано пять рейсов из регулярного расписания аэропорта, один отменен.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявлял в пятницу об отражении атаки беспилотников в Кстовском районе города. По его данным, пострадавших и повреждений нет.

Юрий Шалабаев Росавиация Нижний Новгород
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