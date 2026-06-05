ВС РФ за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по целям на Украине

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в течение недели нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным целям на Украине, поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"С 30 мая по 5 июня, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.

"В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ", - заявили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, удары также нанесены по военным аэродромам, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений.