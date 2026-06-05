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В Белгородском поселке в результате удара БПЛА ранен мужчина

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В поселке Томаровка Яковлевского округа БПЛА ударил по коммерческому объекту, есть пострадавший, сообщил оперштаб Белгородской области.

"Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями спины и ног бригада СМП транспортирует в городскую больницу № 2 Белгорода. Повреждены навес, фасад и остекление здания, микроавтобус и легковой автомобиль", - говорится в сообщении.

В Прохоровском округе в хуторе Грушки-Вторые вследствие атак двух беспилотников повреждены ангар и находящаяся внутри сельхозтехника, загорелась сухая трава.

В Грайвороне FPV-дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта - повреждены навес, оборудование и автомобиль. В селе Мощеное Грайворонского округа дрон сжег гозпостройку.

В селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон ударил по машине, она получила повреждения.

На окраине поселка Красная Яруга в результате детонации сбитого дрона посечены кровля и окна частного дома.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 июня 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область Прохоровский округ Красная Яруга Грайворон
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