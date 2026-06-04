В Шебекинском округе в результате взрыва FPV-дрона ранен мужчина

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - На предприятии в селе Вознесеновка Шебекинского округа взорвался FPV-дрон, есть пострадавший, сообщил оперштаб Белгородской области.

"Мужчину, получившего минно-взрывную травму и ранение грудной клетки, доставили в Шебекинскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Ранее в этот день у села Терновое Шебекинского округа FPV-дрон ударил по служебному микроавтобусу, были ранены две женщины .