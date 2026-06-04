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В Шебекинском округе в результате взрыва FPV-дрона ранен мужчина

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - На предприятии в селе Вознесеновка Шебекинского округа взорвался FPV-дрон, есть пострадавший, сообщил оперштаб Белгородской области.

"Мужчину, получившего минно-взрывную травму и ранение грудной клетки, доставили в Шебекинскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Ранее в этот день у села Терновое Шебекинского округа FPV-дрон ударил по служебному микроавтобусу, были ранены две женщины .

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 июня 2026 года Военная операция на Украине
Вознесеновка Белгородская область Шебекинский округ
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