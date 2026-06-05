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Петербуржец получил 18 лет строгого режима за попытку воевать на стороне Украины

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - 2-й Западный окружной военный суд признал жителя Петербурга - гражданина России - виновным в попытке пересечь государственную границу для участия в военных действиях против России, сообщили в УФСБ по Белгородской области.

Установлено, что "фигурант принял решение вступить в украинскую военизированную организацию, признанную террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ, для участия в боевых действиях против Российской Федерации", говорится в сообщении.

Его задержали сотрудники органов безопасности у села Муром Шебекинского округа Белгородской области при попытке пресечь российско-украинскую границу в обход установленных пунктов пропуска.

Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима, со штрафами в размере 70 тысяч и 500 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год по ч.3 ст.30, ст.275 (покушение на государственную измену) и ч.3 ст.30, ст.205.5 УК (покушение на участие в деятельности террористической организации).

Приговор еще не вступил в законную силу.

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