В ХМАО нашли тела двух пассажиров перевернувшейся на Оби лодки

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Минимум двое из восьми пассажиров моторной лодки, которая в пятницу утром опрокинулась на реке Обь в Ханты-Мансийском автономном округе, погибли.

"В ходе поисково-спасательных мероприятий обнаружены тела двух мужчин 37 и 39 лет. Поиски еще одного человека продолжаются", - сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Как сообщалось, в пятницу утром на Оби опрокинулась моторная лодка, которая следовала из поселка городского типа Приобье в поселок Октябрьское, на борту были восемь пассажиров. Число погибших и пострадавших устанавливалось.

Возбуждено уголовное дело по ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).