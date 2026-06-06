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Пожар на нефтебазе в Усть-Лабинске произошел из-за падения обломков БПЛА

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Пожар на территории нефтебазы, расположенной в Усть-Лабинске Краснодарского края, произошел из-за атаки БПЛА, сообщил оперативный штаб региона в субботу.

Как отмечается в сообщении, по предварительной информации, пострадавших нет.

Из ближайших домов на безопасное расстояние эвакуировали 60 человек. В зданиях повреждено остекление.

К тушению пожара привлекают 167 человек и 54 единицы техники, в том числе от МЧС России.

Усть-Лабинск Краснодарский край
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