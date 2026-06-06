Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае составила около 5 тыс. кв. м

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Площадь пожара на территории нефтебазы, расположенной в Усть-Лабинске Краснодарского края, составляет около 5 тыс. кв. метров, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Усть-Лабинского района в своем канале в Max.

Отмечается, что на месте происшествия работают подразделения МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ЕДДС, жертв и пострадавших не зафиксировано. Проведен подворовой обход, все жители находятся в безопасности.

Продолжаются работы по тушению пожара.

Как сообщалось, в Усть-Лабинске из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. Из ближайших домов на безопасное расстояние эвакуировали 60 человек. В зданиях повреждено остекление.

К тушению пожара привлекают 167 человек и 54 единицы техники, в том числе от МЧС России.