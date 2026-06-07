ВСУ более 90 раз за сутки атаковали Белгородскую область

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 91 атаке с украинской стороны по территории региона за минувшие сутки.

"За минувшие сутки ВСУ 91 раз атаковали территорию Белгородской области", - написал он в своем канале в Мах в воскресенье.

Ударам подверглись Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа.

По информации Шуваева, ВСУ 15 раз применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также пять раз производили сбросы взрывных устройств с БПЛА.

Расчеты противовоздушной обороны и все задействованные подразделения сбили и подавили 91 украинский беспилотник.

Всего за сутки ранения получили девять человек, включая 12-летнюю девочку.

"Врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести. После телемедицинской консультации с федеральным медицинским центром было решено, что перевод в Москву не требуется", - проинформировал Шуваев.