Женщина погибла при атаке FPV-дрона на автомобиль под Белгородом

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Мирный житель погиб, еще один получил ранения при ударе украинского FPV-дрона по автомобилю в селе Ближнее Белгородского округа Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в воскресенье.

"От полученных ранений женщина скончалась на месте. (...) Ее супруг получил множественные осколочные ранения предплечья и кисти. Бригада скорой транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении.

Машина повреждена, добавили в штабе.

Также в Грайворонском округе в селе Почаево дрон повредил объект инфраструктуры. В селе Глотово в результате детонации дрона полностью сгорел дом и перебита линия электропередачи. В селе Смородино от атак дронов повреждены объект инфраструктуры, крыши и окна двух частных домов.