Аэропорты Владикавказа и Магаса приостановили обслуживание рейсов
Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владикавказа (Северная Осетия) и Магаса (Ингушетия), сообщает Росавиация в своем канале в Мах в воскресенье.
"Аэропорты Владикавказ (Беслан), Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее Росавиация сообщила, что сняты ограничения в аэропорту Геленджика.