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Аэропорты Владикавказа и Магаса приостановили обслуживание рейсов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владикавказа (Северная Осетия) и Магаса (Ингушетия), сообщает Росавиация в своем канале в Мах в воскресенье.

"Аэропорты Владикавказ (Беслан), Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Росавиация сообщила, что сняты ограничения в аэропорту Геленджика.

Владикавказ Магас Росавиация
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