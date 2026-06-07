Аэропорты Владикавказа и Магаса приостановили обслуживание рейсов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владикавказа (Северная Осетия) и Магаса (Ингушетия), сообщает Росавиация в своем канале в Мах в воскресенье.

"Аэропорты Владикавказ (Беслан), Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Росавиация сообщила, что сняты ограничения в аэропорту Геленджика.