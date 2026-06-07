Более 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ярославской области

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Ярославской области 12 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом, возбуждено уголовное дело, сообщает СКР в воскресенье.

"Следственными органами СК России по Ярославской области по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

По данным губернатора Ярославской области Михаила Евраева, в воскресенье в Угличском округе в деревне Сверчково опрокинулся экскурсионный автобус. По предварительным данным, в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей. Пострадали 12 пассажиров, среди них двое детей. Погибших нет. Всех пострадавших доставили в Угличскую центральную районную больницу.