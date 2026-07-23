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ВСУ атаковали объект ТЭК в Ульяновской области

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил об украинском ударе по объекту топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе.

"Вражескими БПЛА атакован объект ТЭК в Новоспасском районе. На месте работают спецслужбы. Прошу сохранять спокойствие, буду держать вас в курсе тушения пожара и ситуации на объекте", - написал глава региона в мессенджере Мах.

Ранее в четверг Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Ульяновска (Баратаевка).

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