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Лавров и Рубио начали встречу в Маниле

Лавров и Рубио начали встречу в Маниле
Фото: МИД РФ/Anadolu via Getty Images

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Марко Рубио начали встречу в Маниле на "полях" АСЕАН, передает корреспондент "Интерфакса".

Это уже четвертая встреча Лаврова и Рубио с 2025 года: ранее они встречались в Эр-Рияде, Куала-Лумпуре и Нью-Йорке.

По протоколу работы СМИ две группы журналистов из РФ и США (по 10 человек с каждой стороны) были запущены в переговорную комнату, когда Лавров и Рубио уже сидели за столом.

На стартовавшей встрече принимающая сторона - США, инициаторы этой встречи, пояснил журналистам дипломатический источник.

Представителям СМИ было разрешено снять первые кадры встречи. Американские журналисты стали выкрикивать вопросы. В частности, одна журналистка спросила Рубио, будет ли он в ходе встречи спрашивать Лаврова, помогает ли Россия Ирану в наведении целей. Госсекретарь США промолчал.

При этом по правилам американцев, задавать вопросы было запрещено.

Спустя 10-15 секунд журналисты покинули переговорную комнату, после этого Лавров и Рубио приступили к переговорам.

С российской стороны в переговорах участвуют замглавы МИД РФ Андрей Руденко и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин и постпред президента РФ при АСЕАН Евгений Загайнов.

С американской - замгоссекретаря США по политическим делам Элисон Хукер, специальный посланник президента США Серджио Гор.

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