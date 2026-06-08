Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 310 дронов ВСУ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в течение ночи сбили 310 украинских беспилотников, в том числе над Московским регионом, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

Дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областями, Краснодарским краем и Крымом, говорится в сообщении министерства.

По его данным, беспилотники ВСУ сбили также над Черным и Азовским морями.