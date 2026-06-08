Военные РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Химик в ДНР

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль населенный пункт Химик в ДНР, сообщили в министерстве обороны РФ в понедельник.

Населенный пункт был освобожден подразделениями "Южной" группировки войск, заявили в ведомстве.

По его данным, в ходе боёв военнослужащие из состава группировки "Южная" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дмитровка, Малиновка, Пискуновка, Краматорск, Артема, Рай-Александровка, Дружковка и Константиновка в ДНР.

Потери армии Украины за сутки составили свыше 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы.