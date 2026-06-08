В РФ сообщили об ударах по складам боеприпасов, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, заявили в Минобороны России в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удары также нанесены по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 139 районах.