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В РФ сообщили об ударах по складам боеприпасов, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, заявили в Минобороны России в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удары также нанесены по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 139 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны ВСУ
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