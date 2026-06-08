Группировка "Восток" нанесла удары по ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины, за сутки нанесены удары по украинским подразделениям в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Неженка, Любицкое, Общее, Копани, Трудовое Запорожской области, Гавриловка, Великомихайловка и Коломийцы Днепропетровской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, за сутки ВСУ потеряли здесь более 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, егерской, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад Нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" (запрещенная в РФ организация - ИФ) в районах населенных пунктов Красный Кут, Ленина, Кутузовка, Белицкое, Васильевка, Шевченко, Кучеров Яр, Красноярское, Доброполье, Золотой Колодезь, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области", - сообщило Минобороны РФ.

По его информации, потери украинских сил на этих участках составили до 325 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Рыбица, Петрушевка, Иволжанское, Новая Сечь и Хотень Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Рясное, Лосевка, Охримовка, Уды и Липцы", - проинформировало российское военное ведомство.

За сутки украинская армия потеряла в зоне ответственности группировки более 235 военнослужащих, бронетранспортер и 14 автомобилей, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Червоный Оскол Харьковской области, Сидорово, Красный Лиман, Святогорск, Щурово, Рубцы и Пришиб Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении министерства.

Согласно данным ведомства, потери ВСУ в течение суток здесь составили более 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кушугум, Балабино, Кирово, Григоровка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 35 военнослужащих", - сообщило министерство обороны.

Также, по информации российских военных, за сутки армия Украины потеряла на этих участках две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.