Лавров 22 июня встретится с претендентом на пост генсека ООН Марией Эспиносой

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров на следующей неделе встретится с экс-председателем Генассамблеи ООН Марией Фернандой Эспиносой, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что Эспиноса "представляет Эквадор в контексте ее выдвижения на должность главы Всемирной организации".

"22 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве встречу с бывшей министром иностранных дел Эквадора и председателем 73-ей сессии Генассамблеи ООН Марией Фернандой Эспиносой", - сказала она на брифинге в четверг.

Захарова напомнила, что Эспиноса "представляет Эквадор в контексте ее выдвижения на должность главы Всемирной организации".

"Министр подробно изложит основные критерии, которым должен отвечать претендент на пост генерального секретаря ООН", - сообщила представитель МИД РФ.

Она добавила, что Москва ожидает, что "Эспиноса поделится своим видением функционирования ООН на нынешнем этапе и расскажет о своем видении перспектив реформирования организации".

"Особое внимание будет уделено подходам соискателя на высший ООНовский пост к урегулированию кризисных ситуаций международной повестки, в первую очередь, конечно, ситуация вокруг Украины нас интересует", - указала Захарова.