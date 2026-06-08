Поиск

Бюджетные инвестиции для ряда компаний в 2026 г. могут вывести из-под казначейского сопровождения

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Правительство России предлагает в 2026 году вывести из-под казначейского сопровождения бюджетные инвестиции, которые предоставляются по статье 80 Бюджетного кодекса (БК) РФ юридическим лицам, определенным указом президента РФ.

Норма содержится в поправках в Бюджетный кодекс и отдельные законодательные акты (№1254383-8), документ размещен в электронной базе данных парламента в понедельник.

Статья 80 БК регулирует предоставление бюджетных инвестиций частным юридическим лицам, в результате чего в обмен на бюджетные средства, направляемые на капвложения, государство получает долю в уставном капитале такой компании.

Сейчас (ч. 2. ст. 5 закона о бюджете на 2026 г.) эти инвестиции подпадают под казначейское сопровождение - режим, при котором средства проводятся через лицевые счета в Федеральном казначействе, а оно контролирует их целевое использование. Изъятия из сопровождения сейчас установлены в БК: из-под него выведены, в частности, социально ориентированные некоммерческие организации и иные юрлица, но при условии, что они прямо названы в законе о бюджете. Согласно поправкам, в 2026 г. в дополнение к этим случаям сопровождение не будет распространяться на инвестиции по статье 80 БК, предоставляемые юрлицам, которых определит указ президента. Таким образом, вывести компанию из-под казначейского контроля можно будет указом президента, не внося ее в закон о бюджете.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН Бачелет

 Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН Бачелет

Крупные сети АЗС на Кубани корректируют графики поставок топлива из-за роста спроса

 Крупные сети АЗС на Кубани корректируют графики поставок топлива из-за роста спроса

Суд в Москве заочно приговорил Ходорковского к 10 годам за фейки об армии РФ

Песков заявил, что в Крыму работают над тем, чтобы не допустить дефицита энергоносителей

Набиуллина не будет участвовать в конференции НАУФОР 9 июня, так как находится на больничном

 Набиуллина не будет участвовать в конференции НАУФОР 9 июня, так как находится на больничном

Движение пригородных поездов частично приостановлено в Крыму

 Движение пригородных поездов частично приостановлено в Крыму

Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки более 630 беспилотников ВСУ

 Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки более 630 беспилотников ВСУ

Сеть АЗС "Атан" частично возобновила свободную продажу АИ-92 в Севастополе

 Сеть АЗС "Атан" частично возобновила свободную продажу АИ-92 в Севастополе

ПМЭФ-2026: всадники нового инвестиционного цикла

НКХП работает в штатном режиме после атаки БПЛА на Новороссийск
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2538 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9806 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов