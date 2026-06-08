Бюджетные инвестиции для ряда компаний в 2026 г. могут вывести из-под казначейского сопровождения

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Правительство России предлагает в 2026 году вывести из-под казначейского сопровождения бюджетные инвестиции, которые предоставляются по статье 80 Бюджетного кодекса (БК) РФ юридическим лицам, определенным указом президента РФ.

Норма содержится в поправках в Бюджетный кодекс и отдельные законодательные акты (№1254383-8), документ размещен в электронной базе данных парламента в понедельник.

Статья 80 БК регулирует предоставление бюджетных инвестиций частным юридическим лицам, в результате чего в обмен на бюджетные средства, направляемые на капвложения, государство получает долю в уставном капитале такой компании.

Сейчас (ч. 2. ст. 5 закона о бюджете на 2026 г.) эти инвестиции подпадают под казначейское сопровождение - режим, при котором средства проводятся через лицевые счета в Федеральном казначействе, а оно контролирует их целевое использование. Изъятия из сопровождения сейчас установлены в БК: из-под него выведены, в частности, социально ориентированные некоммерческие организации и иные юрлица, но при условии, что они прямо названы в законе о бюджете. Согласно поправкам, в 2026 г. в дополнение к этим случаям сопровождение не будет распространяться на инвестиции по статье 80 БК, предоставляемые юрлицам, которых определит указ президента. Таким образом, вывести компанию из-под казначейского контроля можно будет указом президента, не внося ее в закон о бюджете.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.