ФАС отчиталась о возбуждении дел из-за роста цен на частных АЗС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба отчиталась о возбуждении дел по признакам необоснованного повышения цен на топливо на частных АЗС в разных регионах.

Нижегородское УФАС возбудило дело в отношении хозсубъекта, реализующего топливо на АЗС под брендом "ESCO". На этих заправках за короткий период изменились цены на бензин АИ-92 и АИ-95. После этого антимонопольный орган выдал предпринимателю предупреждение о необходимости прекращения подобных действий, которое исполнено не было.

По данным УФАС, хозсубъект также осуществляет коммерческую деятельность по реализации автомобильных бензинов и дизельного топлива на АЗС под брендом "Газпром нефть" (по франшизе). В случае признания нарушения предпринимателю грозит штраф в соответствии с КоАП.

Пермское УФАС в июне зафиксировало изменение цен на топливо на АЗС сети "Ликом", которая занимает доминирующее положение в ряде муниципальных образований. В установленный срок владелец АЗС не исполнил предупреждение УФАС, после чего ведомство возбудило в его отношении дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Если злоупотребление доминирующим положением, в том числе путем установления и поддержания монопольно высокой цены, подтвердится, компании будет грозить адмиинстративная ответственность.

Управление ФАС в Коми возбудило дела в отношении ООО "Движение-Коми" и ООО "Компания 2000" по признакам установления монопольно высокой цены на бензин на своих АЗС. Обе компании занимают доминирующее положение в Сыктывкаре, ряде районов. УФАС отмечает, что участники топливного рынка не предоставили надлежащее обоснование изменения цен.

Новосибирское УФАС выявило признаки картеля на оптовом рынке реализации топлива. Поводом для этого стали факты реализации бензина АИ-92 и АИ-95 по различным ценам для разных покупателей. При этом цена продажи бензина лицам, которые не вступили в сговор, была выше, что в конечном итоге могло отразиться на розничной цене топлива. В результате сбора и анализа информации Новосибирское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "ГК Альянс" и ООО "Стрежтранссервис".

Курское УФАС выдало предупреждение ООО "Сенд", которое реализует топливо на АЗС "Калина-Ойл". Мониторинг показал изменение цен на автомобильный бензин АИ-92 и АИ-95, реализуемый на этих автозаправках. Такие действия приводят или могут привести к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей путем навязывания им невыгодных условий договора, считает УФАС. В соответствии с предупреждением компании необходимо прекратить действия, которые содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

Оренбургское УФАС России направило предупреждения трем владельцам АЗС: "РусГаз Премиум", "ExOil", "Заправь Сам". Ведомство выявило изменение розничных цен на нефтепродукты на этих заправках, что может быть экономически необоснованно. Исполнить предупреждения компании должны в десятидневный срок с момента его получения.

Херсонское УФАС выдало предупреждение оператору АЗС, который необоснованно изменил стоимость бензина АИ-92. Хозяйствующему субъекту надлежало восстановить экономически обоснованный уровень розничных цен. Требования УФАС были выполнены. Согласно полученным сведениям, цена на бензин была снижена.

Пензенское УФАС применило меры антимонопольного реагирования сразу к нескольким независимым участникам рынка, осуществляющим розничную реализацию бензинов АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива в регионе. Компании необоснованно изменили розничные цены на топливо в июне 2026 года, что послужило поводом для выдачи им предупреждений.