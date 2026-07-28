В результате падения обломков БПЛА на многоэтажку в Чехове никто не пострадал

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В подмосковном Чехове нет пострадавших в результате падения фрагментов БПЛА на многоквартирный дом, сообщил глава муниципалитета Михаил Собакин в своем канале в Max во вторник.

"Ранним утром силами ПВО в Чехове была отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Фиксируются падения обломков БПЛА на территории округа. Есть повреждения по ряду адресов. В мкр Губернский в результате попадания бпла в многоквартирный дом поврежден фасад и две квартиры. Самое главное - никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Собакин отметил, что специалисты провели поквартирный обход и убедились, что все жители находятся в безопасности.

"Держу ситуацию на контроле. Сделаем все необходимое, чтобы как можно скорее восстановить поврежденные дома", - пообещал он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о попадании беспилотника в многоквартирный дом на Земской улице в Чехове.