БПЛА попал в многоквартирный дом в Чехове

Несколько десятков БПЛА сбиты над Подольском, Раменским, Коломной и Домодедово

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Украинский беспилотник попал в многоквартирный жилой дом в Чехове, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник.

"В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской. На месте работают все экстренные и оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Чехове еще один беспилотник стал причиной возгорания в частном доме в деревне Ваулово. В настоящее время пожар локализован, пострадавших нет. В СНТ "Ромашкино" (село Дубна) фрагменты дрона повредили дачный дом, также никто не пострадал.

"Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедова, Подольска, Раменского и Коломны. Все оперативные службы работают в усиленном режиме", - добавил Воробьев.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 81 БПЛА на подлете к столице.