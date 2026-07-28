Поиск

БПЛА попал в многоквартирный дом в Чехове

Несколько десятков БПЛА сбиты над Подольском, Раменским, Коломной и Домодедово

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Украинский беспилотник попал в многоквартирный жилой дом в Чехове, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник.

"В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской. На месте работают все экстренные и оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Чехове еще один беспилотник стал причиной возгорания в частном доме в деревне Ваулово. В настоящее время пожар локализован, пострадавших нет. В СНТ "Ромашкино" (село Дубна) фрагменты дрона повредили дачный дом, также никто не пострадал.

"Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедова, Подольска, Раменского и Коломны. Все оперативные службы работают в усиленном режиме", - добавил Воробьев.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 81 БПЛА на подлете к столице.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 июля 2026 года Военная операция на Украине
Андрей Воробьев Чехов Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В результате падения обломков БПЛА на многоэтажку в Чехове никто не пострадал

БПЛА попал в многоквартирный дом в Чехове

Уничтожено 12 дронов, летевших на Москву

Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

Трамп обсудит с Зеленским урегулирование конфликта с Россией

Белгородский оперштаб сообщил об одном погибшем и двух пострадавших от атак БПЛА

Что произошло за день: понедельник, 27 июля

Трамп не верит, что Россия передавала Ирану спутниковые снимки

 Трамп не верит, что Россия передавала Ирану спутниковые снимки

Россельхознадзор пресек попытку ввоза армянских роз через Белоруссию

В Минобороны назвали преимущества доступа ведомства к данным госреестра ЗАГС
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10779 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3357 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов