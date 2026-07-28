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Площадь природных пожаров на Ямале за сутки выросла до 8,5 тыс. га

Площадь природных пожаров на Ямале за сутки выросла до 8,5 тыс. га
Фото: Sipa USA/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Площадь природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе за минувшие сутки выросла до 8,451 тыс. га, сообщает департамент гражданской защиты региона.

Действует 35 очагов, в тушении участвуют 587 человек, задействованы три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами.

По данным на утро понедельника в регионе действовали 30 природных пожаров на общей площади почти 8 тыс. га.

Всего в период пожароопасного сезона этого года на территории округа зафиксировано 456 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 66,2 тыс. га.

Как сообщалось, вновь начавшийся рост числа природных пожаров в регионе связан с установившейся жаркой погодой. 20 июля в Красноселькупском районе ЯНАО был введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера.

В конце июня в лесах в ЯНАО был введен режим ЧС - тогда пожары бушевали на площади порядка 3 тыс. га. К началу июля огонь охватывал около 18 тыс. га, число очагов достигало 80. Со второй декады месяца природные пожары пошли на спад. В середине июля режим чрезвычайной ситуации в лесах был снят в связи со стабилизацией обстановки.

Ямал ЯНАО Красноселькупский район
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