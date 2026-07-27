Трамп обсудит с Зеленским урегулирование конфликта с Россией

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский на встрече 28 июля обсудят процесс разрешения разногласий между Россией и Украиной, сообщает CNN со ссылкой на сотрудника Белого дома.

"Пришло время завершить войну", - сказал телекомпании этот чиновник.

В этот же день Трамп примет отдельно премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Собеседник CNN сказал, что Трамп обсудит с Нетаньяху конфликт с Ираном, переговоры Израиля и Ливана и усилиях по расширению Соглашений Авраама.

Соглашения были заключены при участии США в период первого срока Трампа в 2020 году между Израилем и тремя арабскими странами - Бахрейном, ОАЭ и Марокко. Договоренности предусматривают установление дипломатических отношений и открытие посольств, а также сотрудничество в экономике и других областях.