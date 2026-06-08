Минобороны РФ заявило об уничтожении с 14:00 над регионами 95 украинских БПЛА

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Российские военные с 14:00 до 20:00 понедельника нейтрализовали 95 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Дежурными средствами ПВО украинские БПЛА перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, говорится в сообщении министерства.

Украинские дроны нейтрализованы над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем, заявило Минобороны РФ.