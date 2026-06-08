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Аэропорт Краснодара возобновил работу в штатном режиме

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения на использование воздушного пространства в Краснодарском крае сняты, сообщает Росавиация вечером в понедельник.

"Временные ограничения на использование воздушного пространства в Краснодарском крае сняты. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Ранее Росавиация сообщала о возможных корректировках в расписании рейсов в аэропортах Краснодара и Геленджика в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края.

Затем дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Геленджика, сейчас он работает в штатном режиме.

Росавиация Краснодар
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