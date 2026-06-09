Минобороны РФ сообщило о продвижении десантников в Запорожской области

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Штурмовые подразделения Новороссийской дивизии Воздушно-десантных войск ведут наступательные действия в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ во вторник.

"В ходе активных наступательных действий севернее населенного пункта Веселянка в Запорожской области штурмовые группы гвардейского соединения Воздушно-десантных войск при поддержке расчетов БПЛА улучшили положение по переднему краю", - говорится в сообщении министерства.

"Особую роль в огневом поражении противника играют подразделения войск беспилотных систем", - проинформировало Минобороны РФ.

"Операторы БПЛА выявляют и уничтожают пункты временной дислокации личного состава и пункты запуска и управления БПЛА ВСУ, которые противник зачастую оборудует в подвалах и полуразрушенных зданиях", - сказано в сообщении.